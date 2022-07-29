صرخة كبيرة.. قطاع بارز مُهدّد بالإفلاس بسبب الدولار الجُمركي

Advertisement

وإعتبرت النقابة في بيانها أن "ما يحكى عن تمرير مثل هكذا قرار يؤكد مرة جديدة عجز السلطة وفشلها في إدارة شؤون البلاد ومواجهة الأزمة الإقتصادية"، وقالت: "اليوم لم يعد بالإمكان معالجة الأزمة والمشكلات في البلد بالمفرّق، وقد طالبنا مراراً وتكراراً بأن يأتي الدولار الجمركي ضمن خطة التعافي ومن ضمن سلّة إجراءات إصلاحية كي تكون الأمور في مكانها الصحيح، وكي لا يرتد هكذا قرار على القطاعات ويقضي على ما تبقى من مؤسسات."وجدّدت النقابة "رفضها المُطلق والكليّ لرفع سعر صرف الدولار الجمركي على أساس منصة صيرفة"، معلنة أنها "ستقوم بكل التحركات الإحتجاجية رفضاً لمثل هذا القرار".