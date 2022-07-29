نداءٌ من "أمن الدولة" للمواطنين.. ما القصّة؟

أوقفت المجموعة الخاصّة التابعة للمديرية العامة لأمن الدولة، المدعو "ه.ش." بناء على إشارة القضاء المختص، وذلك بعد قيامه بانتحال صفة أمنية وأخرى دينية، وتنفيذه عمليات سرقة ونشل ونصب واستدراج مواطنين وتهديدهم.

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ووفقاً لبيانٍ صادر عن "أمن الدولة"، فقد اعترف الموقوف بعد التحقيق معه، بقيامه بالأفعال المنسوبة إليه، كما تبيّن وجود مذكرات توقيف غيابية عدّة بحقه.

وعممت المديرية صورة الموقوف، طالبةً من "المواطنين الذين وقعوا ضحيته التقدم من المديرية العامة لأمن الدولة - السوديكو، من أجل إجراء المقتضى القانوني المناسب".