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لبنان

حكمت ديب يكشف حقيقة إشكاله مع موظفة داخل فرن.. ماذا قال؟

Lebanon 24
29-07-2022 | 12:48
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وقع إشكالٌ بين النائب السابق حكمت ديب وإحدى الموظفات في فرن "وودن بيكري" بمنطقة الربوة، اليوم الجمعة، بسبب الحصول على الخبز.
 
وبحسب الرواية المتداولة بشأن الحادث، فإنّ ديب تدخل مستفسراً عن سبب عدم إعطاء أحد الزبائن (سوري الجنسية) ربطتي خبز بدل الواحدة.
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وبحسب ما جرى تناقله، فإن تلاسناً وقع بين ديب والموظفة التي قالت له: "كلّو من وراكن". وعندها، أقدم ديب على ضرب الموظفة بسلة خشبية كانت موجودة أمامه. 
 
وبعد خروجه من الفرن، قام موظفان باللحاق به للحديث معه، إلا أن ديب أقدم على شهر مسدّسه في وجههما. 
 
وفي اتصال مع "لبنان24"، قال ديب إنّ تفاصيل الحادثة التي تمّ ترويجها منقوصة وغير دقيقة أبداً، وأضاف: "أثناء وجودي داخل الفرن، قامت موظفة بإهانة رجلٍ لبناني كبير في السن بسبب محاولته الحصول على أكثر من ربطة للخبز. عندها تدخّلت للدفاع عن الرجل الذي لم يُخطئ مع الموظفة أبداً، في حين أن الأخيرة لم تحترم عمره". 
 
وأكمل: "في تلك الأثناء، بادرت الموظفة إلى توجيه إهانات باتجاهي، الأمر الذي رفضته رفضاً قاطعاً، فاستخدمتُ سلة كانت موجودة أمامي ورميتها باتجاه الموظفة، ثم غادرت المكان من دون الحصول على ربطة خبزٍ كنت دفعتُ ثمنها مُسبقاً". 
 
وأردف ديب: "أثناء مغادرتي باتجاه السيارة، وجدت أن شابين لحقا بي بهدف الاعتداء عليّ، الأمر الذي دفعني للإمساك بسلاحي، وقلت لهم: جايين تضربوني؟ انتبهوا معي سلاح".
 
وقال: "مفكرين جايين بدن يعتدو عليي، ولولا السلاح اللي كان معي ما كانوا ارتدعوا.. هلأ جماعة الأفران عملوا حالن أوادم؟". 
 
وختم: "سأتقدّم بإجراء قانوني بشأن الحادثة وسيتم فتح تحقيق بما جرى وفق الأصول القانونيّة". 
 
ولاحقًا، غرد ديب عبر حسابه على "تويتر" كاتباً: "وصلت وقاحتكم بأن تكذبون وتلفقون خبرية على ذوقكم دون التأكد من الحقيقة ولو إتصال بسيط، هذا الرجل اللبناني المسن الذي دافعت عن حقّه بربطة الخبز لم يكن يناسب صاحبة الفرن".
 
وتابع متسائلاً: "طبعاً متى ناسبهم أصحاب الأفران كرامتنا ومصلحتنا؟ اما مشهد السلاح فسببه الهجوم علي من عدة شبان وذلك لردعهم".
 
 
 
 
 
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