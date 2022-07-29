الرهبانية المارونية انتخبت الأباتي هادي محفوظ رئيساً عاماً

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أعلنت أمانة السر العامة للرهبانية اللبنانية المارونية، اليوم الجمعة، انتخاب "الأباتي هادي محفوظ رئيساً عاماً للرهبانية"، وقالت في بيان: "بعد خلوة المجمع العام العادي المنعقد من السادس والعشرين إلى الثامن والعشرين من تموز 2022، وبعد الصلاة واستلهام الروح القدس، انتخبت الرهبانية في هيئتها الانتخابية المنعقدة اليوم مجمع الرئاسة العامة الجديد: الأباتي هادي محفوظ رئيسا عاما للرهبانية اللبنانية المارونية، الأب جورج حبيقة نائبا عاما، الأب ميشال أبو طقة مدبرا عاما، الأب جوزف قمر مدبرا عاما، والأب طوني فخري مدبرا عاما".وإذ شكرت "جميع الذين واكبوها بالصلاة"، سألت "الرب أن يباركهم ويزرع في بيوتهم وعيالهم أمانه وسلامه، وأن يحمي الوطن وجميع أبنائه".وقالت: "إن قدس الأب العام ومجمع الرئاسة العامة الجديد، يحتفلان بقداس الشكر الأحد 31 تموز، في تمام الحادية عشرة صباحا في دير مار أنطونيوس - غزير، مقر الرئاسة العامة للرهبانية اللبنانية المارونية ويتقبل التهاني حتى السابعة مساء. كما يتقبل التهاني الإثنين والثلاثاء 1 و2 آب من الثالثة بعد الظهر حتى الثامنة مساء في دير مار أنطونيوس - غزير".أضافت: "إن الأباتي هادي محفوظ من مواليد الفيدار - جبيل سنة 1967، دخل ابتداء الرهبانية اللبنانية المارونية سنة 1984، أبرز نذوره الموقتة فيها سنة 1986، أبرز نذوره المؤبدة فيها سنة 1990، سيم كاهنا سنة 1991، إجازة في علم اللاهوت من كلية اللاهوت الحبرية في جامعة الروح القدس، الكسليك، سنة 1991، دكتوراه في الكتاب المقدس من المعهد البيبلي الحبري في روما، سنة 2002، رئيس دير مار مارون - عنايا (ضريح القديس شربل) 2001 - 2004، الأمين العام المشارك في مجلس كنائس الشرق الأوسط: 2004 - 2007، رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك: 2007- 2016، المدبر العام في الرهبانية اللبنانية المارونية: 2016- 2022، وأستاذ في كلية اللاهوت الحبرية في جامعة الروح القدس - الكسليك منذ سنة 2002".