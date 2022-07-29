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لبنان

"الإشتراكي": لإضفاء رقابة حازمة على آلية توزيع الطحين

Lebanon 24
29-07-2022 | 12:54
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أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي، اليوم الجمعة، بياناً دعا فيه الحكومة لإضفاء مراقبة حازمة لآلية توزيع الطّحين عبر اللجنة المشتركة من وزارتي الداخلية والاقتصاد، مشدداً على ضرورة المتابعة من قبل شعبة المعلومات بالإضافة إلى توسيع عديد فرق حماية حماية المُستهلك.
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مع هذا، فقد طالب "الإشتراكي" بـ"إقرار الدعم المُباشر للمواطنين بدل استمرار دعم السلع الذي يذهب هباءً في السوق السوداء وفي التهريب، ويستنزف آخر ما بقي من الاحتياطي المركزي دون جدوى".
 
وأضاف البيان: "إنّ الحزب التقدمي الاشتراكي الذي ما انفكّ يؤكد على العناوين والخطوات الإصلاحية المطلوبة بشكل سريع وفوري لمنع تفاقم الانهيار، وأعاد تأكيدها مرارًا رئيس الحزب وليد جنبلاط آخرها في إطلالته التلفزيونية منذ يومين، يرفع الصوت من جديد لضرورة قيام الحكومة بدورها بالتضافر مع سائر المؤسسات، من أجل تطبيق هذه الإجراءات التي وحدها تضمن للمواطنين حقوقهم وتضع حدا لهذا التدهور المستمر على كل الصعد".
 
 
 
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