"الإشتراكي": لإضفاء رقابة حازمة على آلية توزيع الطحين

أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي، اليوم الجمعة، بياناً دعا فيه الحكومة لإضفاء مراقبة حازمة لآلية توزيع الطّحين عبر اللجنة المشتركة من وزارتي الداخلية والاقتصاد، مشدداً على ضرورة المتابعة من قبل شعبة المعلومات بالإضافة إلى توسيع عديد فرق حماية حماية المُستهلك.

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مع هذا، فقد طالب "الإشتراكي" بـ"إقرار الدعم المُباشر للمواطنين بدل استمرار دعم السلع الذي يذهب هباءً في السوق السوداء وفي التهريب، ويستنزف آخر ما بقي من الاحتياطي المركزي دون جدوى".