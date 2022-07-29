تحذيرٌ لكلّ من يريدُ تعبئة البنزين.. انتبهوا لهذا الأمر فوراً

رغم صدور جدولٍ جديد لأسعار المحروقات، صباح اليوم الجمعة، والذي أظهرَ تراجعاً في سعر البنزين، تبيّن أن محطاتٍ لم تُبادر إلى تعديل العدّادات لديها، ما جعل المواطنين يحصلون على البنزين وفق سعرٍ مُرتفعٍ مقارنة بالسعر الجديد.

Advertisement

وعملياً، فإنه قبل صدور جدول اليوم، كان سعر الصفيحة 605 آلاف ليرة، أي أن سعر الليتر الواحد بـ30250 ليرة. أمّا بعد إصدار التسعيرة الجديدة، فقد بات ثمن صفيحة البنزين بـ591 ألف ليرة، ما يعني أن سعر الليتر الواحد 29550 ليرة لبنانية.

وبذلك، فإنّ من يحصل على صفيحة كاملة (20 ليتراً) بناء للسعر القديم، سيكون قد دفع 14 ألف ليرة إضافية فوق السعر الحالي، أو ما يناهز نصف دولار أميركي بناء لسعر الدولار في السوق الموازية الذي تجاوز الـ30 ألف ليرة لبنانية.

وفي حديث لـ"لبنان24"، قال أحد العاملين في إحدى المحطّات التي صودف عدم تعديل الأسعار فيها: "لا علمَ لنا بصدور جدول جديد، ولم يتم تبليغنا به أبداً".

ولدى إبراز مُراسل "لبنان24" الجدول أمام العامل، ردّ الأخير بالقول: "لم يصلنا، وفي حال وروده إلينا نبادر لتعديل السعر، لكنه ذلك لم يحصل حتى الآن".