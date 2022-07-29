الأباتي محفوظ في أول كلمة له... ماذا قال فيها؟

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في أول كلمة له بعد إنتخابه رئيسًا عامًا للرهبانية اللبنانية المارونية، كرر الأباتي هادي محفوظ، أمام الرهبان الذين إنتخبوه والذين لم ينتخبوه، أنه للجميع، وهذا ما سيعمل عليه طوال ولايته الرئاسية بالتعاون مع مجلس المدبرين.هذا الكلام رأى فيه الرهبان الذين لم ينتخبوه كلامًا جديدًا، وهو ما يمكن التعويل عليه لإستمرار الرهبانية في القيام بدورها الوطني والروحي، خصوصا في هذه الظروف الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي يواجهها اللبنانيون.