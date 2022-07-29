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لبنان

وزير الإعلام يزور صيدا: لإبراز معالمها الأثرية التاريخية

Lebanon 24
29-07-2022 | 14:36
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قام وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري بزيارة مدينة صيدا، حيث جال مع النائب أسامة سعد على الأماكن التراثية والتاريخية في المدينة، يرافقه مستشاره القانوني بطرس فرنجية والاعلامي مصباح العلي. 
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وبدأت الجولة باستقبال النائب أسامة سعد للوزير مكاري في مقهى باب السراي بحضور مدير مكتب سعد السيّد طلال أرقدان إلى جانب عدد من أعضاء قيادة التنظيم الشعبي الناصري، وقد تناول الجميع فطوراً صيداوياً.
 
وبعد ذلك، جال الجميع في أحياء صيدا القديمة، واطّلع المكاري على الأماكن التراثية والسياحية في المدينة، وقد أبدى عن إعجابه الكبير لتاريخ صيدا ومعالمها الحضارية والثقافية والتاريخية.
 
مع هذا، فقد شدّد المكاري على أهمية إبراز معالم صيدا الأثرية ذات القيمة التاريخية الكبيرة.
 
 
 
 
 
 
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