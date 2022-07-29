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لبنان

أسعار بطاقات التشريج تتغيّر مُجدداً.. إليكم الأرقام الأخيرة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-07-2022 | 14:45
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رفع مصرف لبنان، اليوم الجمعة، قيمة الدولار الواحد على منصّة "صيرفة" ليُصبح بـ25700 ليرة لبنانية بعدما كان 25600 ليرة يوم أمس وخلال الفترة الأخيرة.
وبما أن أسعار بطاقات التشريج باتت مرتبطة بسعر "صيرفة"، فإن الزيادة بسعر الدولار ستنعكسُ تلقائياً على البطاقات.
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وحتى الآن، فإنّ شركتي الإتصالات لم تعمل على تعديل أسعارها على الانترنت استناداً لسعر "صيرفة" الجديد، إذ ما زالت البطاقات تُحتسب وفق دولار 25600. 
وعلى سبيل المثال، فإنه اعتباراً من الساعات المُقبلة، سيصبحُ سعر بطاقة الـ22.73 دولاراً بنحو 649 ألف ليرة بعدما كان بـ646 ألف ليرة. 
يُشار إلى أنه طالما استمر سعر "دولار صيرفة" بالتغير كلما استمرّت أسعار بطاقات التشريج بالتبدّل. 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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