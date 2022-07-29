غياب الكهرباء يؤجّج الوضع في كفرحتى.. الأهالي يتحرّكون ويقطعون الطريق

قطع عددٌ من أهالي بلدة كفرحتى الطريق العام في المجيدل - مفرق الحسانية، وذلك احتجاجاً على انقطاع الكهرباء منذ ليل أمس.

وتتغذى كفرحتى من الخط رقم 3 من معمل بول أرقش الكهرومائي، وقد تبين أن المشكلة الأساسية هي الحمل الزائد على الخط.