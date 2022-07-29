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لبنان

ميقاتي مُعايداً اللبنانيين بذكرى الهجرة النبوية: الأمل هو باب النجاح

Lebanon 24
29-07-2022 | 15:10
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قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عبر" تويتر": "في ذكرى الهجرة النبوية المباركة نستذكر قيمة الصبر والتضحية والثبات على المبادىء وأن الأمل هو باب النجاح. عسى أن تمر هذه الذكرى على لبنان وقد تعاضدنا جميعا لرسم خارطة الطريق التي تخرجنا من هذا الجحيم وتحقق ما يستحقه اللبنانيون من واقع افضل وغد مشرق. كل عام وانتم بخير".
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