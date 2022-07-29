وئام وهاب يكشفه.. مكانٌ في لبنان يأخذ 24 ساعة كهرباء عبر 50 ميغاواط!

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "خبريتين مسائيتين: معمل سبلين للترابة يأخذ من كهرباء لبنان 50 ميغا 24 ساعة يومياً وطبعاً يبيع بسعر السوق وهذه الكمية تكفي لتزويد كل إقليم الخروب بـ12 ساعة يومياً. نريد توضيحاً. الثانية أن شخص من آل مردم بك يقود مافيا القمح والطحين. من هو؟. لا أعرف فتشوا عنه".

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