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لبنان

حادث مروّع في الجنوب.. سيارة تتحطم بشكل كامل!

Lebanon 24
29-07-2022 | 15:06
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جُرِح 4 أشخاص إثر تعرضهم لحادث سير مُروّع على طريق أبو الأسود في الجنوب، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
 
وعلى الفور، عملت فرق الدفاع المدني، على نقل الجرحى إلى مستشفيات مدينة صور لتلقي العلاج. 
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