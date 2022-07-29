للمواطنين.. تجنّبوا المرور على هذه الطرقات يوم الإثنين

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"لمناسبة عيد الجيش سيقام احتفال عسكري يوم الإثنين 1-8-2022 في ثكنة شكري غانم - الفياضية / الكلّيّة الحربيّة، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

- منع مرور الشاحنات على الطريق الدولية الممتدة من الجمهور حتى الصياد /بالاتجاهين، وذلك اعتباراً من الساعة 6,00 صباحاً من التاريخ المذكور ولحين انتهاء الاحتفال.- منع مرور السيارات على الطريق الممتدة من الصياد /مفرق غاليري متى، اعتباراً من الساعة 7,45 صباحا من تاريخ 1-8-2022 حتى انتهاء الاحتفال.لذلك يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".