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لبنان

منتخب لبنان تحت الـ 18 سنة يتأهل إلى نهائي بطولة غرب آسيا

Lebanon 24
29-07-2022 | 16:47
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تأهل منتخب لبنان للذكور بكرة السلة لفئة تحت الـ 18 سنة إلى نهائي بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العاصمة السورية دمشق، والذي سيقام في الساعة السابعة مساء السبت، علما ان البطولة مؤهلة لبطولة آسيا التي تستضيفها ايران الشهر المقبل.
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وحقق منتخب الأرز فوزاً كبيراً على نظيره الفلسطيني وبنتيجة 100 - 38 في الدور نصف النهائي.

وهذا الانتصار الرابع للبنان الذي فاز الاثنين على فلسطين والثلاثاء على سوريا والاربعاء على العراق وتصدر الترتيب العام، ليفوز على فلسطين في الدور ما قبل النهائي.

وسيلتقي منتخب لبنان في النهائي الفائز من المياراة الثانية من الدور نصف النهائي بين سوريا والعراق.

 

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