الإصابات تزداد بقوة.. ما جديد أرقام "كورونا" في لبنان؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 2364 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك، فقد أصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة 1169584، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.