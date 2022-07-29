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لبنان

الإصابات تزداد بقوة.. ما جديد أرقام "كورونا" في لبنان؟

Lebanon 24
29-07-2022 | 13:18
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 2364 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
 
وبذلك، فقد أصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة 1169584، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.
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