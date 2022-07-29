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لبنان

جريح جرّاء انقلاب سيارة على أوتوستراد طرابلس بإتجاه بيروت (صورة)

Lebanon 24
29-07-2022 | 18:14
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انقلبت سيارة رباعية الدفع على أوتوستراد طرابلس بإتجاه بيروت عند نفق شكا.
وقد تسبّب الحادث بسقوط جريح يعاني من إصابة طفيفة.
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