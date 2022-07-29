إِشكال وإطلاق نار في منطقة المنلا

أقدم المدعو "ط.م." على إطلاق الرصاص من مسدّس حربي باتجاه "م.ن." خلال إشكال في منطقة المنلا.

وقد أُصيب بقدمه وتم نقله الى مستشفى المنلا لتلقّي العلاج.

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