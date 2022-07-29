مجلسُ النواب والنبيّ سليمان

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كتب الوزير السابق جوزيف الهاشم في "نداء الوطن": مجلس النواب الحالي: المؤَهَّلون فيه للتشريع قليلٌ عديدُهُم، ولست أدري ما إذا كان ينطبق عليهم قول الشاعر السمَوأَل: "إنّ الكرامَ قليلُ". ممثّـلُ الشعب، هو الذي يحمل بأمانةٍ صوت الشعب وهمومَـهُ وطموحَـهُ وأوجاعه وحقّـه في الحياة الحـرّة الشريفة، وللشعب صـوتٌ، إنْ هو إلاّ صـدىً لرحمة ربّـك الأعلى. وممثّـلُ الشعب يجب أنْ يكون المثلَ الأعلى للشعب، وقدوةً في الممارسات والتوجّهات والسلوكيات الأخلاقية والوطنية. يعـزّ علينا ويؤلمنا عميقاً، في وطـنٍ صـدَّر الحرف نبراساً إلى العالمين، وسطَّر بالأقلام أمجاد الكلام، أنْ نـرى طليعة السياسيين فيه: حكّاماً وأحزاباً ومسؤولين ، يتراشقون باللغـة السوقّيـة والكلمات الفاجرة، كأنَّنا أمام بنات الهوى، كلُّ واحدةٍ تمارس الفحشاء وتتَّـهمُ الأخرى.لم نعد نعرف في أيِّ عصـرٍ نعيش وفي أيّ بلـدٍ ندفنُ أمواتـنا، الشعب يتلوّى في وادي الجماجم والمسؤولون يعيشون في الفضاء الخارجي كأنهم أقمارٌ إصطناعية. نحنُ في بلدٍ، تهاوَتْ السلطات الشرعية فيهِ من أعلى إلى أدنى، حتى ضـاع المسؤول الشرعي والمسؤول الرسمي والمسؤول الحقيقي والمسؤول الحكومي، وكأنّـه بلدٌ أصبح خارج الزمن يفتّش عن نفسه في التاريخ. لا… ليسَ كما تكونون يُولّى عليكم… هـمْ الذين ولّـوا أنفسهم على أنفسهم بوسيلة غادرةٍ وخديعةٍ ماكرة إسمها القانون الإنتخابي، وهـمُ الذين بـهِ ينتخبون أنفسهم، ويحكمون أنفسهم، ويحاكمون أنفسهم ، وهكذا يستمرّون كأنهم النبيّ سليمان: "ربِّ إجعَلْ لي مُلْكاً لا ينبغي لإحـدٍ بعدي". لست أدري، متى نستحقّ بعون اللـه حُكْماً حكيماً…؟ ومتى تمـنُّ علينا السماءُ بقانون إنتخابي، ومجلس نيابي على غرار مجلس الخمسمئة إبّـان الثورة الفرنسية حين راح رئيسه "لوسيان" يصوّب سهامه نحو صـدر أخيه نابوليون وأقسم أنْ يقتله إذا ما تعرّض بسوءٍ للحريّات في فرنسا.