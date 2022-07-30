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لبنان

نائب يتحدّث عن 8 خطوات إصلاحية مطلوبة... ماذا قال؟

Lebanon 24
30-07-2022 | 00:37
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كتب النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر":
 
الخطوات الاصلاحية المطلوبة:
إقرار موازنة ٢٠٢٢ وتحضير ال ٢٠٢٣.
 إعادة هيكلة المصارف ورسملتها.
إقرار قانون كابيتال كونترول عادل.
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إنشاء صندوق سيادي للاستثمارات.
حل جذري لمعضلة الكهرباء والطاقة. 
تأمين موارد مالية للبطاقة التمويلية.
خطة طوارئ إنقاذية لنظامنا الصحي.
إستقلالية القضاء".
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