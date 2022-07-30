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لبنان

من "لبنان24" إلى اللبنانيين... كل عام وأنتم بخير 

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-07-2022 | 00:55
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تحلّ ذكرى رأس السنة الهجرية، ولبنان يمرّ بأزمة عميقة تنعكس مشاكل اجتماعية ومعيشية وحياتية واقتصادية ومالية وغذائية يدفع اللبنانيون ثمنها كل يوم أكثر من يوم، فيما العوائق لا تزال قائمة في وجه تشكيل حكومة من شأنها أن تنقل لبنان من ضفة إلى أخرى، أقله من حال الإنهيار إلى حال التعثرّ، تمهيدًا لمرحلة التعافي. 
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في هذه المناسبة يتمنى "لبنان24"، بكل كوادره، لجميع اللبنانيين عمومًا وللمسلمين خصوصًا، أن تمرّ هذه الذكرى مع بشائر توحدّ اللبنانيين حول مشروع إنقاذي واحد بما يؤدي إلى نجاح الجهود لتشكيل حكومة قادرة على التعامل مع الأزمة العميقة في البلد.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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