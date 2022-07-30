Advertisement

لبنان

إنقسام نقابي بشأن جدوى استمرار الاضراب وموظفو المالية يستأنفون عملهم

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-07-2022 | 01:04
A-
A+
Doc-P-975929-637947653670310051.jpg
Doc-P-975929-637947653670310051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دخل اضراب موظفي القطاع العام مرحلة الانقسام بين مختلف مكونّات رابطة موظفي القطاع العام، حيث يصر فريق تتزعمه رئيسة الرابطة، وهي من الموظفين المتقاعدين، على التصعيد ، والضغط لنيل الحقوق دفعة واحدة رغم معرفة هذا الفريق بوضع الخزينة العامة. 
Advertisement
في المقابل، يتجه فريق آخر الى فك الاضراب والعودة الى العمل ابتداء من يوم الاثنين لملاقاة ايجابية الحكومة التي قدمت اقصى الممكن من التقديمات الاضافية، بحسب الامكانات المتوافرة.
والبارز في هذا السياق عودة موظفي المالية الى العمل ابتداء من الاثنين حيث سيعملون على انجاز  الرواتب ،وقبل ذلك دفع المساعدة الاجتماعية لموظفي القطاع العام الاثنين.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
07:57 | 2022-07-30
07:57 | 2022-07-30
07:57 | 2022-07-30
06:00 | 2022-07-30
06:00 | 2022-07-30
05:00 | 2022-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website