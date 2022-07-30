إنقسام نقابي بشأن جدوى استمرار الاضراب وموظفو المالية يستأنفون عملهم

دخل اضراب موظفي القطاع العام مرحلة الانقسام بين مختلف مكونّات رابطة موظفي القطاع العام، حيث يصر فريق تتزعمه رئيسة الرابطة، وهي من الموظفين المتقاعدين، على التصعيد ، والضغط لنيل الحقوق دفعة واحدة رغم معرفة هذا الفريق بوضع الخزينة العامة.

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في المقابل، يتجه فريق آخر الى فك الاضراب والعودة الى العمل ابتداء من يوم الاثنين لملاقاة ايجابية الحكومة التي قدمت اقصى الممكن من التقديمات الاضافية، بحسب الامكانات المتوافرة.

والبارز في هذا السياق عودة موظفي المالية الى العمل ابتداء من الاثنين حيث سيعملون على انجاز الرواتب ،وقبل ذلك دفع المساعدة الاجتماعية لموظفي القطاع العام الاثنين.