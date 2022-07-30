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لبنان

"الاشتراكي والقوات".. خلاف عابر أم انفخت الدف؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-07-2022 | 01:15
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تقول مصادر مطلعة إن "الخلاف الاعلامي والسياسي الحاصل بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي لن يكون محدودا، ويعتبر الطرفان أن التباعد قائم، بالرغم  من محاولتهما التعاطي بروية مع الموضوع".
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وبحسب المصادر، فإن "الحزب التقدمي الاشتراكي يبدو الاكثر تحمسا للابتعاد سياسيا عن "القوات اللبنانية" بسبب المصالح التي يرى انه قادر على تحقيقها في حال تحرر اكثر من التحالفات الذي رسمها خلال الانتخابات".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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