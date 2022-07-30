نشاط لافت للسيّد قبل الجلسة: ماذا فعل؟

شهدت الساعات التي سبقت إجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب الثلاثاء الفائت نشاطاً تسويقياً إنتخابيا للنائب جميل السيّد، استعدادا لمعركة إنتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وفي المعلومات "أن السيد بعث بعددٍ كبير من الرسائل القصيرة SMS الى زملائه النواب المقربين، وحتى الى النوّاب الذي تربطه بهم علاقة عادية طالباً دعمهم لترشيحه لعضوية المجلس، ولكن مسار العملية اتخذ منحى آخر بعد تمنع نوّاب الكتائب والقوات والنوّاب التغييريين عن المشاركة ترشيحاً وإقتراعاً، ففاز النواب السادة: جميل السيد، عبد الكريم كبارة، فيصل الصايغ (استقال لاحقا)، هاغوب بقرادونيان، جورج عطاالله، عماد الحوت وطوني فرنجية بالتزكية لعضوية المجلس الأعلى.

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كما فاز النواب قبلان قبلان، سليم عون وجهاد الصمد، بمنصب أعضاء رديفين.