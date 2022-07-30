العهد يهلّل للتصعيد ويبحث في زواريب التسوية!

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يقترب موعد وصول الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى لبنان من جديد للبحث في ملفّ ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. غير أن الظروف التي تُحيط بالزيارة هذه المرة تبدو مختلفة، إذ تأتي بعد خطاب أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله والذي تضمّن تهديدات عالية السقف اضافة الى المسيّرات التي أطلقها "الحزب" والتي أوصلت رسالة واضحة عن استعداد "الحزب" لمزيد من التصعيد من خلال خطوات عسكرية جدية في حال عدم حصول تسوية مناسبة.السؤال الأساسي في هذا الموضوع يكمن في امكان أن يحمل هوكشتاين عملياً جملة مقترحات من الجانب الاسرائيلي تكون بمثابة فرصة للتسوية تقبل بها السلطات اللبنانية من دون إحراج أمام الرأي العام اللبناني. فهل هذا هو المسار المتوقع أن ينطلق منه هوكشتاين؟من الواضح أن المفاوضين في لبنان، "عهد" رئيس الجمهورية ميشال عون ومن خلفه "التيار الوطني الحر" يرغبون بالوصول الى تسوية جدية حول الحدود البحرية وعدم الذهاب نحو التصعيد رغم تهليلهم لتهديدات "حزب الله". ولكن حتى لو اختار "العهد" التنازل مجددا فهو لا يبدو قادراً ، لا من قريب ولا من بعيد، على تقديم أي تنازل أمام الرأي العام في ظل الحملات السياسية والشعبية التي تحاصره، وبالتالي بات واضحاً أن الكرة أصبحت في الملعب الاسرائيلي وملعب الوساطة الاميركية.