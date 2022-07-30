أفران تبيع الخبز على "الموعد"!

عُلم أن بعض الافران الصغيرة وضعت نظاماً جديداً لبيع الخبز "الابيض"، وذلك عبر قيام المواطنين بالاتصال المسبق بها، وحجز ربطة الخبز، وذلك لحماية موظفيها، ولتجنّب الطوابير أمامها، بالاضافة إلى الحدّ من الاشكالات بين الزبائن.

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وقد عُلم أيضاً، أنّ بعض المواطنين حجزوا ربطة الخبز بعد أسبوعين وأكثر، في ظلّ التهافت على تسجيل الأسماء.