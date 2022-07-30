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لبنان

أفران تبيع الخبز على "الموعد"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-07-2022 | 03:45
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عُلم أن بعض الافران الصغيرة وضعت نظاماً جديداً لبيع الخبز "الابيض"، وذلك عبر قيام المواطنين بالاتصال المسبق بها، وحجز ربطة الخبز، وذلك لحماية موظفيها، ولتجنّب الطوابير أمامها، بالاضافة إلى الحدّ من الاشكالات بين الزبائن.
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وقد عُلم أيضاً، أنّ بعض المواطنين حجزوا ربطة الخبز بعد أسبوعين وأكثر، في ظلّ التهافت على تسجيل الأسماء.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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