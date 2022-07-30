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لبنان

في هذه الأثناء.. هذا ما يحصل في بعلبك!

Lebanon 24
30-07-2022 | 03:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الجيش ينفذ، في هذه الأثناء، عمليات دهم لمنزل م. ج في حي الشراونة في بعلبك، يترافق ذلك مع سماع طلقات نارية.
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بعلبك

الجيش

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