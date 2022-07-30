هدية غير متوقعة من الجيش للعسكريين.. ما هي؟

مع اقتراب مناسبة عيد الجيش يوم 1 آب، وزّعت قيادة الجيش على عدد كبير من العسكريين مجموعة من عُلب السجائر كتب عليها: "غير مخصص للبيع" و "1 آب عيد الجيش".

وبحسب صورة حصل عليها "لبنان24"، فإنه وضع على تلك العُلب التصميم الخاص باللباس العسكري.

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علب السجائر هذه تقدمة من مؤسّسة الريجي الوطنيّة للجيش في عيده.