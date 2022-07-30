Advertisement

لبنان

هدية غير متوقعة من الجيش للعسكريين.. ما هي؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-07-2022 | 04:15
A-
A+
Doc-P-975959-637947777611568065.jpeg
Doc-P-975959-637947777611568065.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع اقتراب مناسبة عيد الجيش يوم 1 آب، وزّعت قيادة الجيش على عدد كبير من العسكريين مجموعة من عُلب السجائر كتب عليها: "غير مخصص للبيع" و "1 آب عيد الجيش".
وبحسب صورة حصل عليها "لبنان24"، فإنه وضع على تلك العُلب التصميم الخاص باللباس العسكري.
Advertisement
علب السجائر  هذه  تقدمة من مؤسّسة الريجي الوطنيّة للجيش في عيده.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
07:57 | 2022-07-30
07:57 | 2022-07-30
07:57 | 2022-07-30
06:00 | 2022-07-30
06:00 | 2022-07-30
05:00 | 2022-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website