29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
36
o
بعلبك
19
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جبران باسيل أم سليمان فرنجية، مَنْ يجرؤ على الكلام؟
مصباح العلي Misbah Al Ali
|
Lebanon 24
30-07-2022
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ينحصر النقاش بالملف الرئاسي ضمن الاروقة الديبلوماسية ، ذلك انه شأن دولي في لبنان دون اية إعتبارات أخرى. ورغم ذلك تجد القوى المحلية متسعا من الوقت لممارسة مناورات رغم ادراكها بأنها لا تملك كلمة الفصل بملف شائك بكل المقاييس.
Advertisement
انطلاقا من الكلام المفصلي الذي تعمّد النائب جبران باسيل إطلاقه عبر شاشة "المنار" يمكن ادراك حجم العقبات التي تعترض الاتفاق مع الوزير السابق سليمان فرنجية ، رغم نجاح مونة حزب الله بجمع الرجلين قبل الانتخابات النيابية، لكن من الواضح بأن ذلك لا يكفي في ضوء الاعتبارات التي وضعها باسيل والتي تحول دون السير بفرنجية، مما يعني فتح المجال أمام خيارات أخرى.
لم يتأخر رد سليمان فرنجية على طرح باسيل، عبر تأكيده من بوابة عين التينة بأنه يسير مع مصلحة لبنان ، وذلك ردا على سؤال يتعلق بالموقف من انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون ، وهو موقف متقدم نسبيا لمرشح طبيعي كونه فتح الخيارات خارج شخصه رغم حظوظه الوافرة.
يدرك الطرفان أن إطلاق المواقف في اللحظة الراهنة لا يتعدى اطار إطلاق بالونات اختبار، فكلمة السر لم يحن اوانها والدول المعنية بالموضوع لا تزال تقارب الملف من باب العموميات.والملفت أنّ موقف باسيل ورد فرنجية انحصر في ملعب "الثنائي الشيعي"، علما بأن قرار الثنائي محسوما إلى درجة عالية حاليا، طالما ان الإخراج النهائي هو بيد نبيه بري كرئيس لمجلس النواب وشريك "الثنائية الشيعية".
السؤال البديهي حاليا، من يجرؤ على الكلام الواضح والصريح ؟ باسيل او فرنجية؟ ذلك ان باسيل وضع دفتر شروط أمام فرنجية قوامه مرور الترشيح الرئاسي عبر ميرنا الشالوحي ، مع ما يعني ذلك من اتفاقات حول العهد الرئاسي المقبل ، خصوصا ان باسيل ليس بوارد التنازل عن امتيازات بعبدا من حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش حتى مأموري الاحراج. وفي المقابل من السذاجة اعتبار ان فرنجية سيقبل برئاسة للجمهورية تفرغ زعامته الشعبية من مضمونها.
أمام هذا المشهد، ومع اقتراب أيلول، بجلساته كما بصراعاته والخيارات المفتوحة، ليس من سبيل بين فرنجية وباسيل سوى اللجوء إلى البريد المضمون، على غرار جلسة النائب فريد الخازن في اللقلوق، طالما ان لا بوادر تلوح في الافق عن لقاء مباشر بين الرجلين من دون بركة بري التي ستتقاطع مع رغبة خارجية بإخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق زجاجة أزمة لبنان الخانقة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذيرٌ لكلّ من يريدُ تعبئة البنزين.. انتبهوا لهذا الأمر فوراً
Lebanon 24
تحذيرٌ لكلّ من يريدُ تعبئة البنزين.. انتبهوا لهذا الأمر فوراً
13:01 | 2022-07-29
29/07/2022 01:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يكشفه.. مكانٌ في لبنان يأخذ 24 ساعة كهرباء عبر 50 ميغاواط!
Lebanon 24
وئام وهاب يكشفه.. مكانٌ في لبنان يأخذ 24 ساعة كهرباء عبر 50 ميغاواط!
15:14 | 2022-07-29
29/07/2022 03:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار بطاقات التشريج تتغيّر مُجدداً.. إليكم الأرقام الأخيرة
Lebanon 24
أسعار بطاقات التشريج تتغيّر مُجدداً.. إليكم الأرقام الأخيرة
14:45 | 2022-07-29
29/07/2022 02:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 1 آب.. هذا ما قد يجري بشأن الأسعار
Lebanon 24
بعد 1 آب.. هذا ما قد يجري بشأن الأسعار
02:12 | 2022-07-30
30/07/2022 02:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في رميش.. إشكالٌ بين الأهالي وعناصر حزبية (فيديو)
Lebanon 24
توتر في رميش.. إشكالٌ بين الأهالي وعناصر حزبية (فيديو)
16:39 | 2022-07-29
29/07/2022 04:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
مصباح العلي Misbah Al Ali
اليك بعض الاقتراحات
07:57 | 2022-07-30
هل عاد الخبز إلى "الدكاكين" والمتاجر؟
07:57 | 2022-07-30
هل عاد الخبز إلى "الدكاكين" والمتاجر؟
07:57 | 2022-07-30
هل عاد الخبز إلى "الدكاكين" والمتاجر؟
05:00 | 2022-07-30
مخاوف اوروبية متجددة من الانهيار في لبنان
05:00 | 2022-07-30
مخاوف اوروبية متجددة من الانهيار في لبنان
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
فيديو
عثر على مليوني دولار وكمية كبيرة من الذهب داخل حقيبة... إليكم ماذا فعل
Lebanon 24
عثر على مليوني دولار وكمية كبيرة من الذهب داخل حقيبة... إليكم ماذا فعل
23:39 | 2022-07-29
30/07/2022 15:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وسيول جارفة في الإمارات.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
أمطار غزيرة وسيول جارفة في الإمارات.. شاهدوا ماذا حصل
01:00 | 2022-07-28
30/07/2022 15:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
11:00 | 2022-07-26
30/07/2022 15:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact