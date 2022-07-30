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لبنان

لويس لحود: شكرا للرهبانية اللبنانية المارونية لانتخاب اول مرة مدبرا من زحلة ومن البقاع

Lebanon 24
30-07-2022 | 03:21
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 أكد المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، أن "انتخاب الصديق الدائم من الطفولة ابن حي مار أنطونيوس في زحلة الاب ميشال ابو طقة مدبرا عاما في مجمع الرئاسة العامة الجديد للرهبانية اللبنانية يدل على ثقتهم بابن زحلة الراهب المتميز بالتواضع والتقوى والنشاط والاندفاع والتضحية". 
 
ووجه الشكر من زحلة للهيئة الانتخابية في الرهبانية على انتخاب اول مرة بتاريخها، مدبرا من زحلة ومن البقاع.
 
واكد لحود ان "المدبر الجديد الاب ابو طقة نجح واعطى من قلبه في مهماته العديدة في الرهبانية وفي أمانة السر العامة في جامعة الروح القدس وفي الرئاسة العامة"، وتمنى له النجاح والتألق والتوفيق في مهامه الجديدة والاستمرارية في مسيرة الاباتي نعمة الله الهاشم الكنسية والروحية والانمائية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والصحية والزراعية في الرهبانية وبخاصة في المتن وزحلة والبقاع".
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(الوكالة الوطنية للاعلام)
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