Advertisement

لبنان

ما جديد الباخرة "لوديسا" الراسيّة في مرفأ طرابلس؟

Lebanon 24
30-07-2022 | 03:25
A-
A+
Doc-P-975965-637947738039755300.jpg
Doc-P-975965-637947738039755300.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت الـ"ال بي سي" أنّ المدعي العام التمييزي حجز الباخرة "لاوديسا" الراسية في مرفأ طرابلس، وحوّل التحقيق لشعبة المعلومات.
 
كذلك، قامت السفارة الأوكرانية في لبنان بدورها بالاستحصال على قرار من قضاء العجلة قضى بالحجز على الباخرة لمدة 72 ساعة.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
احتراق باخرة قبالة مرفأ طرابلس... ما صحة الخبر؟
lebanon 24
30/07/2022 15:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تعريدة نارية لـ"باسيل": على اسرائيل سحب الباخرة… وإلا التصعيد!
lebanon 24
30/07/2022 15:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24
غرق باخرة شحن في السودان
lebanon 24
30/07/2022 15:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24
استفزاز إسرائيلي واستنفار لبناني.. هل تفجّر "باخرة التنقيب" الحرب؟!
lebanon 24
30/07/2022 15:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24

مرفأ طرابلس

باخرة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
07:57 | 2022-07-30
07:57 | 2022-07-30
07:57 | 2022-07-30
06:00 | 2022-07-30
06:00 | 2022-07-30
05:00 | 2022-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website