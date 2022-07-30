ما جديد الباخرة "لوديسا" الراسيّة في مرفأ طرابلس؟

أفادت الـ"ال بي سي" أنّ المدعي العام التمييزي حجز الباخرة "لاوديسا" الراسية في مرفأ طرابلس، وحوّل التحقيق لشعبة المعلومات.

كذلك، قامت السفارة الأوكرانية في لبنان بدورها بالاستحصال على قرار من قضاء العجلة قضى بالحجز على الباخرة لمدة 72 ساعة.