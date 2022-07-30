تيارات حارة صحراوية تضرب لبنان... بالتفاصيل هكذا سيكون طقس الـ"weekend"!

قال المتخصص بالاحوال الجويّة الاب إيلي خنيصر عبر صفحته على "فيسبوك"، أنّ الاحوال الجوية في لبنان والمنطقة ليومي السبت والأحد 30 و31 تموز 2022 ستكون على الشكل التالي:

يستمر تمركز المُنخفض الهندي الموسمي على شبه الجزيرة العربية والبحر الاحمر بضغط يصل إلى نحو 990hp، الامر الذي يساهم بتمدد الكتل الصحراوية الحارة نحو شمال افريقيا وجنوب شرق اوروبا والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، فترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ بين مصر وسيناء وتركيا واليونان والاردن، ويكون كل من لبنان وفلسطين وسوريا في قلب التيارات الحارة المتجهة من المناطق المدارية الصحراوية.

Advertisement

وفي الوقت الذي ضرب المنخفض طوفاني دول الخليج وغرب ايران وسبب فيضانات وسيولاً مدمرة، يُعاني الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط من ارتفاع بدرجات الحرارة التي لامست 40 درجة بين البقاع الشرقي ودمشق، و38 درجة في البقاع الاوسط والغربي، و33 الى 35 درجة فوق الساحل،

ويُنتظر ان يبقى لبنان والجوار حتى الثاني من شهر آب، تحت وطأة الحر الشديد بحيث ستتراوح درجات الحرارة بين 39 و 41 بقاعاً وفي دمشق 42، وعلى الجبال الغربية 31-33، وفوق الساحل 32-34 مع رطوبة عالية تلامس 80%.

طقس الويك اند، مشمس وحار ساحلا وجبلاً، مع تشكل طبقات خفيفة للضباب على الجبال الغربية، لاهب وجاف في البقاع مع رياح ساخنة تصل الى 25 كم في الساعة.