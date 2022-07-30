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لبنان

تعرض الجيش لاطلاق نار في الشراونة وإيعات... ماذا في تفاصيل ما يحصل في البقاع؟

Lebanon 24
30-07-2022 | 03:41
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أعلن الجيش في بيان، أنّ "قوة من الجيش تعرضت إلى إطلاق نار أثناء عملية دهم في منطقة الشراونة - البقاع، فردّت على مصادر النيران ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح من مطلقي النار، من دون وقوع إصابات بين العسكريين".
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كذلك، أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية للجيش تعرّضت عند مثلث إيعات - بعلبك لاطلاق نار من قبل مطلوبين.
 
 
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