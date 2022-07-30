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لبنان

وفاة طفلة في عكار بعد تعرضها للسعة عقرب

Lebanon 24
30-07-2022 | 04:16
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توفيت الطفلة غنى علي موسى من بلدة الحوشب في عكار، اثر تعرضها للسعة عقرب.
 
 
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