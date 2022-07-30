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لبنان

هذا ما كشفه حميه عن ايرادات بعض المرافق العامة التابعة للاشغال

Lebanon 24
30-07-2022 | 04:07
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 أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، ان "ايرادات بعض المرافق العامة التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل سوف تسهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة ونكون بذلك قد ثبتنا مقولة لبنان ليس بلدا فقيرا وبالفعل وليس بالشعار".
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علي حميه

الاشغال

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