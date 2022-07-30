باسيل: لا معرفة أو علاقة بعامر فاخوري

صدر عن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل البيان التالي:

"ينفي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل نفيًا قاطعاً كل ما ورد على لسان ابنة عامر فاخوري ويعتبره محض اختلاق ويؤكد عدم وجود اي معرفة او علاقة به".