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لبنان

باسيل: لا معرفة أو علاقة بعامر فاخوري

Lebanon 24
30-07-2022 | 04:26
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صدر عن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل البيان التالي:
 
"ينفي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل نفيًا  قاطعاً كل ما ورد على لسان ابنة عامر فاخوري ويعتبره محض اختلاق ويؤكد عدم وجود اي معرفة او علاقة به".
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