خبر عن الكهرباء... هذا ما يجري في معمل دير عمار

تقوم باخرة محملة بالفيول اويل بإفراغ حمولتها في معمل دير عمار، حيث من المتوقع ان تنتهي من التفريغ بعد عدة ساعات.



وستعود التغذية كما كانت عليه، اي بمعدل ساعة الى ساعتين يومياً، في محافظة الشمال وعكار، بعد انقطاع دام ليومين الى 4 ايام.

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