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لبنان

الرئيس بري لمناسبة حلول العام الهجري وذكرى عاشوراء : لإرساء القواعد التي فيها خلاص للإنسان وإنقاذ للأوطان

Lebanon 24
30-07-2022 | 05:05
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لمناسبة حلول العام الهجري الجديد وذكرى عاشوراء قال رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري : مدرسة عاشوراء إمتداد للهجرة النبوية الشريفة في التضحية والفداء من أجل تثبيت دعائم رسالة التوحيد والوحدة والإستقامة والإنتصار على الحقد والشخصانية والأنانية .
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وأضاف: فلتكن هاتين المناسبتين المباركتين كما سائر المناسبات الروحية محطة لإستلهام القيم والعِبر وإستخلاص الدروس من أجل إرساء القواعد التي فيها ومن خلالها خلاص الإنسان وإنقاذ الأوطان ...فحب الأوطان من الإيمان".
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