مؤشر الجريمة في الدول العربية.. تعرفوا على موقع لبنان ضمنه!

احتلت سوريا صدارة مؤشر الجريمة عربياً حتى منتصف العام الحالي 2022، في حين أنها جات في المرتبة العاشرة عالمياً.

وأشار مؤشر "numbeo" للبيانات إلى أنّ "قطر كانت من بن الدول التي تشهدُ على انتشارٍ ضعيف للجريمة فيها، وكذلك الإمارات أيضاً".

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وفي ما يلي، ترتيب الدول العربية من حيث مؤشر الجريمة حتى منتصف العام 2022:

1- سوريا (المرتبة الأولى عربياً)

2- ليبيا

3- الجزائر

4- المغرب

5- مصر

6- لبنان

7- العراق

8- السودان

9- تونس

10- فلسطين

11- الأردن

12- الكويت

13- البحرين

14- السعودية

15- الإمارات

16- قطر

(العربي الجديد)