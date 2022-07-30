من جديد.. هذا ما قاله جعجع عن قضية المطران الحاج والفيول الإيراني

أكثر من اسبوعين مرّا على حادثة المطران موسى الحاج. وأكثر من سنة مرّت على مجموعة مخالفات اقترفها القاضي فادي عقيقي، والمجلس الأعلى للقضاء لا يحرّك ساكناً إلا بالشكل.
إن مجلس القضاء الأعلى مدعو لتحمّل مسؤولياته بأسرع وقت ممكن حفاظاً على ما تبقى من هيبة القضاء.
— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) July 30, 2022
أكثر من اسبوعين مرّا على حادثة المطران موسى الحاج. وأكثر من سنة مرّت على مجموعة مخالفات اقترفها القاضي فادي عقيقي، والمجلس الأعلى للقضاء لا يحرّك ساكناً إلا بالشكل.
إن مجلس القضاء الأعلى مدعو لتحمّل مسؤولياته بأسرع وقت ممكن حفاظاً على ما تبقى من هيبة القضاء.
وافق وزير الطاقة اللبناني وليد فياض على قبول هبة الفيول الإيراني. فلننتظر هذه الهبة ولنتحضّر للكهرباء في منازلنا.
— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) July 30, 2022
وافق وزير الطاقة اللبناني وليد فياض على قبول هبة الفيول الإيراني. فلننتظر هذه الهبة ولنتحضّر للكهرباء في منازلنا.