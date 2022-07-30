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لبنان

من جديد.. هذا ما قاله جعجع عن قضية المطران الحاج والفيول الإيراني

Lebanon 24
30-07-2022 | 05:42
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غرد رئيس حزي القوات اللبنانية سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: 
 
"أكثر من اسبوعين مرّا على حادثة المطران موسى الحاج. وأكثر من سنة مرّت على مجموعة مخالفات اقترفها القاضي فادي عقيقي، والمجلس الأعلى للقضاء لا يحرّك ساكناً إلا بالشكل.
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إن مجلس القضاء الأعلى مدعو لتحمّل مسؤولياته بأسرع وقت ممكن حفاظاً على ما تبقى من هيبة القضاء."
 
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