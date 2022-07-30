من جديد.. هذا ما قاله جعجع عن قضية المطران الحاج والفيول الإيراني

غرد رئيس حزي القوات اللبنانية سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر" قائلاً:

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"أكثر من اسبوعين مرّا على حادثة المطران موسى الحاج. وأكثر من سنة مرّت على مجموعة مخالفات اقترفها القاضي فادي عقيقي، والمجلس الأعلى للقضاء لا يحرّك ساكناً إلا بالشكل.إن مجلس القضاء الأعلى مدعو لتحمّل مسؤولياته بأسرع وقت ممكن حفاظاً على ما تبقى من هيبة القضاء."