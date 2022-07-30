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لبنان

أصيب بصعقة كهربائية وفارق الحياة (صورة)

Lebanon 24
30-07-2022 | 06:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة ابن منطقة صور الشاب "حسن بسام مدلج" جراء اصابته بصعقة كهربائية خلال تعليقه لاحدى الرايات على شرفة منزله.
 
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