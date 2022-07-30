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لبنان

موقف قوي لبرّي بشأن ترسيم الحدود ورئاسة الجمهورية.. ماذا قال؟

Lebanon 24
30-07-2022 | 07:23
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علّق رئيس مجلس النواب نبيه بري على موضوع ملف الترسيم وعودة الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين قائلأً: "بكرا بتاخدوا الجواب الشافي وانشالله الذهاب الى الناقورة احسن ما نروح على مطرح تاني". وأضاف: "لبنان يُريد حقل قانا كاملاً "يا كلّو يا بلاه"."
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وفي دردشة مع الصحافيين، حسم بري أنه لن يكون هناك أي تنازل عن الثروات البحرية ولا تطبيع. 
 
وتابع قائلاً: " "رح دافع شي مرة ع اميركا" وسبب عدم استجرار الكهرباء الى لبنان من الأردن هو تخلّف الدولة اللبنانية عن تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء منذ 14 سنة وربط البنك الدولي تمويل المشروع بإقرار الهيئة الناظمة".
 
وفي سياق منفصل، أشار بري إلى أنه لن يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس جمهورية إلا بعد إنجاز القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد. 
 
وعمّا إذا كانت ستُشكّل حكومة، قال بري: "إذا صارت عجيبة بتتألّف" واتّصلتُ بالرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي وطلبتُ منه عقد جلسة بين الرؤساء الثلاثة أو بينه وبين الرئيس ميشال عون يوم الاثنين في عيد الجيش". 
 
أكد بري أن العلاقة بينه وبين ميقاتي جيدة جداً. 
 
وعن التحقيقات في موضوع انفجار المرفأ، لفت بري إلى أنه لو كان مؤمناً أن علي حسن خليل وغازي زعيتر فجروا مرفأ بيروت "ما كنت بخليهن ينامو ببيوتن".  
 
أمّا عن قضية المطران موسى الحاج، إكتفى بري بالقول: "فليطبّق القانون". 
 
وأكد بري أن لا تواصل مع الرئيس سعد الحريري و"انا غير متفهّم لقراره".
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