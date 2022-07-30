فيديو مروّع من الدامور لحادث مميت بسبب الخبز.. المشهدُ يُدمي القلوب!

نشرت صفحة "وينيه الدولة" مقطع فيديو مروّع لحادث سير وقع عند أوتوستراد الدامور باتجاه بيروت، وتحديداً قبالة أفران شمسين.

ووفقاً للفيديو، فإن الحادث وقع يوم أمس الجمعة، إذ صدمت سيارة مُسرعة شخصاً كان يحاول اجتياز الأوتوستراد، الأمر الذي أدّى إلى بتر أحد قدميه وتهشّم الأخرى.

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