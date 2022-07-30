حمل ورقة وجلس على الطريق لعدد من الساعات... ما القصة؟ (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام شقيق الشاب "دياب خويلد" الذي عثر عليه جثة هامدة منذ أسبوع، بالجلوس في منطقة "دوار ببنين-العبدة" لعدد من الساعات حاملاً ورقة يطالب من خلالها الأهالي والعشائر في المنطقة، "تحصيل دم أخيه ومعرفة الحقيقة وكشف هوية القاتل"

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