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لبنان

حمل ورقة وجلس على الطريق لعدد من الساعات... ما القصة؟ (صورة)

Lebanon 24
30-07-2022 | 07:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام شقيق الشاب "دياب خويلد" الذي عثر عليه جثة هامدة منذ أسبوع، بالجلوس في منطقة  "دوار ببنين-العبدة"  لعدد من الساعات حاملاً ورقة يطالب من خلالها الأهالي والعشائر في المنطقة، "تحصيل دم أخيه ومعرفة الحقيقة وكشف هوية القاتل"
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