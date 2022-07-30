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لبنان
كنعان: ملف ترسيم الحدود البحرية "استوى"
Lebanon 24
30-07-2022
|
07:51
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أكد النائب ابراهيم كنعان على ضرورة انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية ضمن المهل الدستورية، مشدداً على وجوب اختيار رئيس يدير الملفات، وأضاف: "المطلوب هو أن ننتخب رئيساً يدير المرحلة التي نعيشها في ضوء الإنهيار الحاصل".
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، سأل كنعان: "هل يُعقل أن نبقى بلا حكومة؟"، وأضاف: "التنازل عن هذا الملف هروب من المسؤولية".
إلى ذلك، لفت كنعان إلى أنّ "ملف ترسيم الحدود قد استوى"، مشيراً إلى أن "لبنان قام بما هو مطلوب منه واجتمع على فكرة"، وقال: "المفروض أن يحمل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الجواب الكافي والشافي معه خلال الساعات المقبلة".
وفي الملف الاقتصادي والمالي، أكد كنعان تأييده لتغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشدداً أيضاً على وجوب تغيير السياسات النقدية والمالية المتعبة، وأردف: "قضية
ودائع اللبنانيين هي مسألة استراتيجية ولا يمكن استعادة الدولة والثقة بها من دون الاجابة على السؤال التالي: كيف ستعاد ودائع الناس ومتى؟ وهي اجابة تقدمها خطة التعافي التي يجب ان تحمل المسؤولية الدولة ومصرف لبنان والمصارف".
ورأى أنه "بلا ثقة مستعادة بلبنان ونظامه الاقتصادي لا امكانية للنهوض"، وأضاف: "المطلوب التكامل بين اعتبار لبنان نقطة جذب سياحي واستثماري وبين الاصلاحات المطلوبة لتأمين الاستمرارية والنهوض".
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