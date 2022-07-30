هل عاد الخبز إلى "الدكاكين" والمتاجر؟

أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ عدداً من الأفران المركزية في مناطق مختلفة عمد، صباح اليوم السبت، إلى توزيع الخبز على المتاجر والمحلات و"الدكاكين الصغيرة" كالمُعتاد.

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ووفقاً للمصادر، فإنّ أزمة الخبز ستشهد انفراجة أكبر خلال اليومين المقبلين، ومن المتوقع أن تختفي الطوابير تماماً بعد توفر الخبز في مراكز البيع المختلفة.