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لبنان

هل عاد الخبز إلى "الدكاكين" والمتاجر؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-07-2022 | 07:57
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أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ عدداً من الأفران المركزية في مناطق مختلفة عمد، صباح اليوم السبت، إلى توزيع الخبز على المتاجر والمحلات و"الدكاكين الصغيرة" كالمُعتاد.
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ووفقاً للمصادر، فإنّ أزمة الخبز ستشهد انفراجة أكبر خلال اليومين المقبلين، ومن المتوقع أن تختفي الطوابير تماماً بعد توفر الخبز في مراكز البيع المختلفة.

وقالت المصادر إنّ كميات الخبز الموزّعة كافية، وبالتالي لم يعد هناك داعٍ للتهافت على الأفران.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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