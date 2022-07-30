Advertisement

لبنان

المطران تابت بعد إعتذار البابا فرنسيس من السكان الاصليين في كندا: ما فعله البابا درس في التواضع لكل مسيحي مؤمن

Lebanon 24
30-07-2022 | 07:53
A-
A+
Doc-P-976036-637947899182528078.jpg
Doc-P-976036-637947899182528078.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول مروان تابت أن إعتذار قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس من السكان الاصليين في كندا درس في التواضع لكل مسيحي مؤمن. 
وقال معلقا على الزيارة: الإعتذار يعني طلب الغفران، وطلب الغفران يعني التسامح، والتسامح يقود حتما إلى المصالحة مع الآخرين، على رغم إختلافاتهم وتنوعهم، والمصالحة تفرض على المؤمن موجبات تفضي حتما إلى السلام. وهذا ما يحتاج إليه عالمنا اليوم، الذي تتقاذفه الأمواج من كل حدب وصوب، ويعيش أزمات وجودية، في إيمانه وحياته الروحية، وفي معيشته اليومية، وفي  التعاطي مع الآخرين.
Advertisement
وفي هذه المناسبة نتمنى لقداسة البابا دوام الصحة ليبقى العين الساهرة على كنيسته. ولنا ملء الثقة بأن تسعفه حالته الصحية فيزور لبنان، البلد الذي يحبه ويصلي من أجله، ويعمل لكي ينهض من كبوته ومن مآسيه الكثيرة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
03:00 | 2022-07-30
03:00 | 2022-07-30
02:00 | 2022-07-30
02:00 | 2022-07-30
02:00 | 2022-07-30
09:20 | 2021-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website