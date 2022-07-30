المطران تابت بعد إعتذار البابا فرنسيس من السكان الاصليين في كندا: ما فعله البابا درس في التواضع لكل مسيحي مؤمن

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أكد راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول مروان تابت أن إعتذار قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس من السكان الاصليين في كندا درس في التواضع لكل مسيحي مؤمن.وقال معلقا على الزيارة: الإعتذار يعني طلب الغفران، وطلب الغفران يعني التسامح، والتسامح يقود حتما إلى المصالحة مع الآخرين، على رغم إختلافاتهم وتنوعهم، والمصالحة تفرض على المؤمن موجبات تفضي حتما إلى السلام. وهذا ما يحتاج إليه عالمنا اليوم، الذي تتقاذفه الأمواج من كل حدب وصوب، ويعيش أزمات وجودية، في إيمانه وحياته الروحية، وفي معيشته اليومية، وفي التعاطي مع الآخرين.وفي هذه المناسبة نتمنى لقداسة البابا دوام الصحة ليبقى العين الساهرة على كنيسته. ولنا ملء الثقة بأن تسعفه حالته الصحية فيزور لبنان، البلد الذي يحبه ويصلي من أجله، ويعمل لكي ينهض من كبوته ومن مآسيه الكثيرة.