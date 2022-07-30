اشكال بين 3 اخوة... هذا ما حصل في البداوي

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أفاد مندوب "لبنان 24" عن وقع اشكال في منطقة جبل البداوي بين افراد من عائلة واحدة تطور الى اعتداء وتضارب.وفي التفاصيل، قام شابان بالاعتداء على شقيقهما الاكبر على خلفية تمديد وتوصيل المياه في المنازل، ما ادى لاصابته بجروح ورضوض مختلفة في جسده.وتطور الاشكال، اذ قام ابناء المعتدى عليه بالتجمع والتهجم على اعمامهم في منازلهم.