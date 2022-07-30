يوم غد.. هذا ما قد يحصل مع باسيل!

انتشرت بين الناشطين رسالة جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، تشيرُ إلى أنّ أهالي منطقة طبرية الكسروانيّة قد يحضّرون لتنفيذ تحرّكات احتجاجية تزامناً مع زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى المنطقة، يوم غدٍ الأحد.

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ووفقاً للرسالة المُتناقلة، فإنّ التحركات التي يتم الحديث عنها، قد تضمّ أيضاً أشخاصاً من المناطق المجاورة لطبرية التي سيزورها باسيل للمشاركة في قدّاس يُقام هناك.