Advertisement

لبنان

يوم غد.. هذا ما قد يحصل مع باسيل!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-07-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-976041-637947909394829692.jpg
Doc-P-976041-637947909394829692.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرت بين الناشطين رسالة جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، تشيرُ إلى أنّ أهالي منطقة طبرية الكسروانيّة قد يحضّرون لتنفيذ تحرّكات احتجاجية تزامناً مع زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى المنطقة، يوم غدٍ الأحد.
Advertisement
ووفقاً للرسالة المُتناقلة، فإنّ التحركات التي يتم الحديث عنها، قد تضمّ أيضاً أشخاصاً من المناطق المجاورة لطبرية التي سيزورها باسيل للمشاركة في قدّاس يُقام هناك.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
03:00 | 2022-07-30
03:00 | 2022-07-30
02:00 | 2022-07-30
02:00 | 2022-07-30
02:00 | 2022-07-30
09:20 | 2021-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website