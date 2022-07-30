Advertisement

لبنان

"هجرة" من نوع آخر ... ما القصة؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-07-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-976042-637947912872561742.png
Doc-P-976042-637947912872561742.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع استمرار الارتفاع  في درجات الحرارة، وفي ظل غياب شبه تام للتيار الكهربائي والانقطاع المتواصل لكهرباء المولدات الخاصة خلال ساعات مختلفة من النهار وبعد منتصف الليل، عمدت شريحة واسعة من المواطنين الى اقفال منازلها في بيروت ومختلف المدن الساحلية ولجأت الى بيوت أقاربها وأهاليها في بعض القرى والبلدات الجبلية. كما قام قسم  آخر باستئجار منازل صغيرة في المناطق الجبلية هربا من صعوبة العيش في المدن التي فرضها واقع  انقطاع الكهرباء. 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
03:00 | 2022-07-30
03:00 | 2022-07-30
02:00 | 2022-07-30
02:00 | 2022-07-30
02:00 | 2022-07-30
09:20 | 2021-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website